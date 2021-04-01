الصحة العالمية : البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن عددا من ولايات البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة كوفيد-19، حسبما نقلت قناة "العربية".





وتابعت كيرخوف فى إفادة صحفية: "بالفعل هناك موقف بالغ الخطورة حاليا فى البرازيل، وهناك عدد من الولايات فى وضع حرج" مشيرة إلى أن الكثير من وحدات العناية المركزة فى المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 بالمئة. وأصبحت البرازيل التى ظهرت فيها سلالة أشد عدوى بؤرة لتفشى الجائحة. وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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