ترامب يتهم بايدن بالخيانة بسبب خطته لرفع ضرائب الشركات

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ادعى ترامب فى بيان له أن القيام بذلك من شأنه أن "يرسل وظائف إلى الصين ويضر بالعاملين الأمريكيين".
وقال ترامب فى البيان: "سيكون هذا التشريع من بين أكبر الجروح الاقتصادية التى لحقت بالنفس فى التاريخ، فإذا تم السماح لهذه الوحشية بالمرور ستكون النتيجة هى زيادة عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، والمزيد من العائلات المحطمة، والمزيد من المصانع المهجورة، والمزيد من الصناعات المنهارة، وإغلاق المزيد من الشوارع الرئيسية مغلقة وإغلاق - تمامًا كما كان قبل أن أتولى الرئاسة".
وأضاف: "هذه الزيادة الضريبية خيانة عالمية تقليدية من قبل جو بايدن وأصدقاؤه: جماعات الضغط ستفوز، والمصالح الخاصة ستفوز، والصين ستفوز، والسياسيون فى واشنطن والبيروقراطيون الحكوميون سيفوزون، لكن العائلات الأمريكية المجتهدة ستخسر".
ووضع البيت الأبيض خطة البنية التحتية والوظائف التى تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، أمس الأربعاء، لإصلاح الطرق والجسور، والاستثمار فى التقنيات الصديقة للمناخ، وتوسيع الوصول إلى النطاق العريض، من بين أحكام أخرى.
وتدعو الخطة إلى تمويل الإنفاق على فترة 15 عاما من خلال رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%.
وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة بايدن الجديد، والتى ستحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكى، "ستخلق ملايين الوظائف".
وخفض قانون الضرائب لعام 2017 الذى أصدره الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وعارضه الديمقراطيون فى مجلسى النواب والشيوخ، المعدل من 35% إلى 21%.
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