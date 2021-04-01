فيديو .. لحظة القبض على شخص مسلح بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن قوة أمن المسجد الحرام، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، فى الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه.

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