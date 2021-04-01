موعد مباراة الهلال وصن داونز في دوري الأبطال الأفريقي والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم عن معرفة، موعد مباراة الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي، وذلك ضمن حساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الهلال السوداني في تحقيق فوز مهم في رحلة البحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية، حيث يحتل الهلال المركز الثاني قبل هذه المباراة بنفس رصيد شباب بلوزداد، ولكل فريق ثلاث نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح الهلال، وفي المقابل فإن صن داونز الجنوب أفريقي ضمن التأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة الجولتين المتبقيتين، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة كاملة، ويسعى لتقديم عرض قوي وإرسال رسالة قوية لكل الفرق المشاركة في البطولة.

موعد مباراة الهلال وصن داونز

تقام المباراة مساء غدٍ الجمعة 2 أبريل، وذلك في تمام الساعة السادسة 18:00 بتوقيت السودان والقاهرة، السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة 20:00 بتوقيت الإمارات، الخامسة 17:00 بتوقيت الجزائر.

المركز الأول صن داونز – 12 نقطة المركز الثاني الهلال – 3 نقاط المركز الثالث شباب بلوزداد – 3 نقاط وفارق الأهداف لصالح الهلال المركز الرابع مازيمبي – 2 نقطتين

ترتيب فرق المجموعةالقنوات المجانية الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، إلا أنه يوجد قناة مفتوحة سيتم نقل المباراة من خلالها، وسوف تنقل المباراة على القنوات الآتية.

beIN Sports HD 4.

beIN Sports Connect.

beIN Sports FR 5 HD max.

وسوف تنقل المباراة مجاناً على القناة السودانية الرياضية الأرضية.

ويقوم بالتعليق على المباراة “سوار الذهب”.

المباراة الهلال & صن داونز البطولة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت مساء غدٍ الجمعة 2 مارس – الساعة 18:00 بتوقيت السودان والقاهرة الملعب ملعب الهلال القنوات الناقلة السودانية الرياضية الأرضية – قنوات بي إن سبورتس

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بطاقة مباراة الهلال وصن داونز في دوري الأبطال