قسط بدون تحويل الراتب ولا ضمانات بأقساط مرنة وشروط غير معقدة

قسط بدون تحويل الراتب ولا ضمانات أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرون والذين يسعون للحصول على تمويل شخصي سريع للأفراد بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة وشروط ميسرة وقد أدركت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حاجه المواطن السعودى للحصول على تمويل شخصي سريع يتناسب مع الراتب الشهرى له ويلبي الاحتياجات المالية الطارئة لذلك عملت منصة سلفة على تقديم منتج تمويلي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون ضمانات وخيارات للسداد عديدة ومتنوعة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل في المملكة العربية السعودية.

قسط بدون تحويل الراتب ولا ضمانات مع منصة سلفة الإلكترونية

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي تقدم منتجات تمويلية شخصية بصيغة إسلامية وتلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد في المملكة العربية السعودية، وتقدم منصة سلفة للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فرصة الاستفادة من عرض قسط بدون تحويل الراتب ولا ضمانات مبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة بتسهيلات عديدة وشروط غير معقدة وإمتيازات عديدة، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب تمويل الشخصي بالتقسيط وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو موظفي القطاع الخاص الحصول على المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى أو تقديم ضمانات. موافقة فورية من منصة سلفة الإلكترونية على طلب الحصول على التمويل الشخصي. تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي بتقنية مالية حديثة. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل وتناسب مع الراتب الشهرى للعميل. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي منصة سلفة الإلكترونية. يمكن التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الرابط الإلكتروني للتمويل بدون الحاجه إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يتميز هذا المنتج بهامش ربح تنافسي. إجراءات سهلة وميسرة للحصول على التمويل بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الطلب. يمكن لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة الاستفادة من المنتج.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

عمر المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة وذلك للاستفادة من المنتج ولا يزيد عن 60 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل لموظفي القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن 3 أشهر.

لموظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

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شروط الحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب