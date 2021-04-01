أسلحة لعبة ببجي الجديدة من بينهم أقوي 5 أسلحة تمكنك من الفوز فوراً

أسلحة لعبة ببجي الجديدة، التي جاءت مع التحديث الجديد للعبة PUBG New State والذي يضم كم هائل من أدوات القتال في اللعبة وكذلك نجد أن التحديث الجديد للعبة ضخ أفضل أنواع الجرافيك في ألعاب الفيديو مما يزيد اللعبة تشويقا، لذا نوضح لكم عبر هذا الموضوع اهم أنواع الأسلحة ومعدات اللعب في pubg والتي من خلالها تتمكن من الفوز باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

لعبة ببجي 2 أو الإصدار الجديد من pubg mobile الذي يسمي pubg new state والمتوافر بشكل مجاني علي متجر ابل أو متجر جوجل بلاي تم أضافه به العديد من التحسينات التي تتناسب مع هذه المرحلة بعد أن قل نسب الاهتمام من البعض بالإصدار القديم للعبة ببجي، لهذا ستجد بها الإصدار الكثير من التقنيات الحديثة في اللعبة، والاهم لدي البعض تجد بعض معدات القتال في ببجي بأشكال مختلفة عن السابق من حيث شكل وقوة الأسلحة كما يتمكن اللاعب وفقا للتحديث الجديد للعبة تصنيع الأسلحة بنفسة من خلال مجموعة من التحصينات التي يتم تحصين اللاعب بها.

تجد اهم الاسلحة في pubg هي الدرع الباليستي المستقبلي، والطائرات المسيرة فضلا عن مجموعة كبيرة من المركبات الجديدة ذات السرعة العالية والتي أوضحنا مسبقا في أسرار لعبة ببجي التي تمكنك من الفوز بسهولة.

سلاح Weathered Mustang Groza واحد من اهم الأسلحة ذات المظهر الجذاب الرائع والذي لديه القدرة الهائلة في عمليات القتال.

Blood and Bones M16A4 واحدة من بنقديات الهجومية الشرسة التي يستطيع المقاتل الهجوم بكل قوة.

The Fool M416 تتميز هذه البندقية بحسن التصويب ودقة القتال وفضلا عن شكلها الساحر المتميز.

Glacier M416 يتميز هذا السلاح الفتاك بسرعة اطلاق النيران ودقة التصويب.

سلاح AKM سلاح جيد دا لونه مطهي بالذهب يعد من اجمل أشكال الأسلحة الموجودة في لعبة ببجي.

تتمكن من خلال تلك المعدات والأسلحة الفوز ببجي، ولكن يتبقى أن نوضح إليكم أن طريقة الحصول علي الملابس والأزياء ومعدات القتال تتم من موقع midasbuy وهو الموقع الذي يتيح للجميع الهدايا الكثيرة والمفاجأة العديدة.

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