الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص والحكومي.. إجازة رمضان في السعودية

الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص والحكومي أصبح من أهم الأسئلة التى تشغل بال المواطنين والعاملين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام بجانب حديثهم عن موعد إجازة رمضان في السعودية والتى تبدأ من 25 رمضان حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وتختلف مواعيد رمضان 1442 للقطاع الخاص عن الدوام في رمضان 1442 للقطاع الحكومي وخاصة وسط تداعيات فيروس كورونا المنتشر حول العالم، وتقليل كثافة المواطنين في مختلف المؤسسات، لذا نوضح كل مايخص الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص والحكومي بالمواعيد والإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص والحكومي

هناك تباين عند الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص والحكومي فكل قطاع له نظام المحدد بشأن مواعيد العمل في رمضان وبالطبع هناك اختلاف ملحوظ في ساعات العمل في رمضان 2021 عن المواعيد طول العام.

مواعيد رمضان 1442 للقطاع الخاص

تختلف مواعيد رمضان 1442 للقطاع الخاص عن الأيام العادية حيث من المعروف أن الدوام في رمضان يقل عن الأيام العادية نظرًا لتوقيت الفطار مع مراعاة عدم عرقلة العمل، وتحدد كل مؤسسة الدوام في رمضان 1442 حسب احتياجات العمل، ولعل أبرز مايحدد الدوام في رمضان 1442 للقطاع الخاص الآتي:

العمل 6 ساعات في اليوم و 36 ساعة في الأسبوع.

لايتجاوز عمل حراسة الأمن 10 ساعات.

لايوجد استراحات للصلاة والطعام والراحة في رمضان ساعات العمل الفعلية.

المؤسسة لها الحق في تغيير مواعيد العمل.

ساعات العمل في رمضان في القطاع الحكومي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية ساعات العمل في رمضان في القطاع الحكومي على أن تكون 5 ساعات في اليوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مؤسسة العمل بشرط ألا يتجاوز عدد العاملين بالمؤسسة 25% مع استمرار العمل للموظفين الأكثر عرضة بكورونا في المواعيد التالية:

مجموعة أولى من 9:30 صباحاً حتى 2:30 مساءً. مجموعة ثانية من 10:30 صباحًا حتى 3:30 ظهرًا. مجموعة ثالثة من 11:30 صباحًا حتى 4.30 ظهرًا.