هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكورونا

هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تخطت الـ129 مليونا بما يزيد عن 504 آلاف إصابة، تعافى منهم 104 ملايين ونحو 442 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين وأكثر من 829 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم الأربعاء زيادة واضحة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 640 ألف و165 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,266 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (565,256 وفاة)، والبرازيل (321,886 وفاة)، والمكسيك (203,210 وفيات)، والهند (162,960 وفاة)، وبريطانيا (126,713 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,166,344 إصابة)، والبرازيل (12,753,258 إصابة)، والهند (12,221,665 إصابة)، وفرنسا (4,644,423 إصابة)، وروسيا (4,545,095 إصابة).