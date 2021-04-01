روسيا : أمريكا تعانى من جنون العظمة فيما يخص حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى أثناء موجز صحفى عقدته اليوم الخميس، التقرير الأمريكى بأنه "فارغ إلى حد كبير"، مشيرة إلى أن الجزء الخاص منه بوضع حقوق الإنسان فى روسيا "مشبع بالمعايير المزدوجة ويترك شعورا كأنه معروف من قبل".

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة تفرق بين دول "جيدة" و"سيئة" اعتمادا على ما إذا كانت تتبع الإرشادات الاستراتيجية الأمريكية أو لديها رؤية خاصة بها لكيفية العيش والتطور.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لا تجرى استعراضا شاملا من هذا النوع لوضع حقوق الإنسان فى أراضيها، على الرغم من أن مسؤوليها يلجؤون من حين إلى آخر للحديث، عندما يقتضى الأمر ذلك، عن انشقاق ومخالفات حقوقية فى مجتمعهم.

وذكرت زاخاروفا برد واشنطن على التقرير الذى أعدته الصين بشأن حقوق الإنسان فى أمريكا، قائلة: "نظرا لردها على هذا التقرير، يبدو أن جنون العظمة الذى تعانى منه الولايات المتحدة فيما يخص تطبيق معايير حماية حقوق الإنسان فى أراضيها يتفاقم".

وقال التقرير الأمريكى المذكور المؤلف من أكثر من 100 صفحة لهذا العام أن المواطنين الروس "ليس بإمكانهم تغيير حكومتهم بشكل سلمى من خلال انتخابات حرة ونزيهة" وأن "حقوقهم السياسية مقيدة بشدة، بالإضافة إلى الزعم أن الأقليات المعارضة والدينية والعرقية والجنسية تتعرض للاضطهاد فى البلاد، وأن الفساد منتشر ولا يتم التحقيق فى الجرائم".