فرنسا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات خلال اليوم الأخير بلغت 308 حالات، وبلغ عدد المصابين فى أقسام العناية المركزة 5.109 أشخاص مع إضافة 56 شخصا يوم الخميس.
وتشكل حصيلة إصابات الخميس انخفاضا مقارنة بحصيلة الأربعاء، حيث تم تسجيل 59.038 إصابة، لكنها مرتفعة بالمقارنة مع حصيلة يوم الخميس الماضى، حيث سجلت 45.641 إصابة.
ووصل إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى فرنسا إلى نحو 4.7 مليون شخص، وحصيلة الوفيات 69.904 حالات.
وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 8.8 مليون شخص.
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