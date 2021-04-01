البنتاجون: ملتزمون بالدفاع عن السعودية.. وإيران خطر على جيرانها

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربى، اليوم الخميس، أن واشنطن تأخذ بجدية التزاماتها للدفاع عن السعودية ومساعدة شعب المملكة للدفاع عن نفسه ضد هجمات ما زالت مستمرة.





وقال جون كيربى "نتابع النظر فى توزيع قواتنا حول العالم، ونتابع دعم الدفاع عن المملكة بما فيه قدراتها على صد الهجمات"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

كما أضاف "إيران تشكل خطراً على جيرانها والمنطقة والأمن القومى الأميركى"، مشيراً إلى أن برنامج إيران الصاروخى موجود ويتطور، وتابع "إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، فى وقت سابق الخميس، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات فى العالم، وأضافت أن خطتها لإعادة توزيع قواتها فى العالم مرهونة بعناصر متعددة.

جاءت هذه التطورات بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن قررت سحب 3 بطاريات على الأقل من منظومات "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوى الموجودة فى المنطقة.

كما لفتوا، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم، إلى أن بعض القدرات العسكرية بما فيها حاملة الطائرات "أيزنهاور" ومنظومات رصد واستطلاع، ستُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية فى مناطق أخرى حول العالم، مضيفين أن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكرى الأميركى فى المنطقة قيد الدراسة.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تمهد طريقاً لسحب بضعة آلاف من العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط فى المستقبل، مشيرة إلى أن التواجد العسكرى الأميركى فى المنطقة يقدر حاليا بنحو 50 ألف عسكرى.