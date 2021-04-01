المخابرات الفلسطينية: إصابة أحد ضباط الجهاز فى طوباس برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إصابة أحد ضباطه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة طوباس بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال الجهاز فى بيان إن "عصابات جيش الاحتلال الإسرائيلى أقدمت فجر اليوم الخميس، على إطلاق الرصاص الحى على أحد ضباط جهاز المخابرات العامة، وذلك أثناء تنفيذها لعملية اقتحام همجى لمدينة طوباس". وبين جهاز المخابرات العامة أن الضابط الفلسطينى أصيب برصاصة فى الكتف والصدر، لافتها إلى أن "وضعه الصحى الآن فى تحسن". كما أشار إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلى "قاموا بالاعتداء على المواطنين العزل وأطلقوا الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاههم فى طوباس".

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