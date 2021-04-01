أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور خالد نشوان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور خالد نشوانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور والمخترع اليمني خالد عوض صالح نشوان، إثر مرض عضال ألم به وبعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال الطب.

وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ نشوان بن عوض نشوان، وأبنائه أسعد الكامل بن خالد نشوان وذي يزن بن خالد نشوان وكافة آل نشوان، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، حيث كان أحد أوائل الأطباء اليمنيين في مجال تخصصه، عمل خلال مسيرة حياته على خدمة الوطن والمجتمع.

وأشار الشيخ صادق إلى أن الفقيد كان له اسهامات كبيرة في علاج أمراض القلب والشرايين، كما كان نموذجاً مشرفاً للعالم والمخترع الناجح والإداري المحنك ومن خيرة رجال اليمن.. مؤكداً أن رحيله مثل خسارة فادحة على الطب والوطن بصورة عامة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة لأبناء الفقيد وأهله وكافة أفراد الأسرة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.