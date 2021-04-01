ردد عبارات إرهابية.. فيديو لضبط شخص بحوزته سكين بالحرم المكي

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية. وقال المتحدث الإعلامي إن الحادثة وقعت بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الماضي، في الدور الأول من المسجد الحرام. وتم على الفور ضبط الشخص وإيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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