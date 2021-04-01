واشنطن تحذر روسيا من ترهيب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما أعرب حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى وقت سابق اليوم الخميس، عن قلقه من تحركات روسيا فى أوكرانيا وحولها.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، الثلاثاء الماضى، إن روسيا تعزز وجودها العسكرى بالقرب من الحدود فى تهديد لأمن بلاده واتهم موسكو باتباع "سياسة عدوانية" تجاه كييف.

وفى تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك أيضا إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف إطلاق النار الذى أُبرم فى يوليو 2020.

وتراشقت أوكرانيا وروسيا باتهامات تأجيج العنف فى الصراع بشرق أوكرانيا الذى تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.

وتتبادل القوات الحكومية والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بخرق الهدنة ويقول نواب بالبرلمان إن 26 عسكريا أوكرانيا لاقوا حتفهم حتى الآن هذا العام بينهم أربعة قتلوا على يد قناصة فى الأسبوع الماضى.

وقال خومتشاك للبرلمان "يواصل الاتحاد الروسى سياسته العدوانية مع أوكرانيا".