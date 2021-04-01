موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، عبر محرك البحث “جوجل”، عن موعد مباراة الأهلي والمريخ، حيث يلتقي الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويستضيف المريخ السوداني نظيرة الأهلي المصري، على ملعب الجوهرة السوداء في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويكفيه الفوز باللقاء لكي يضمن الوصول إلى دور الثمانية، في البطولة المحببة لدى جماهيره وعشاقه، حيث أن الشياطين الحمر هم حاملين لقب البطولة الموسم الماضي بالقاضية ممكن، بينما يدخل المريخ السوداني العريق اللقاء، برصيد نقطة وحيدة ، لكنه يريد أن يقدم عرضاً يليق باسم وسمعة المريخ الكبير.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

من المقرر أن تلعب المباراة عصر يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر.

ترتيب فرق المجموعة قبل الجولة الخامسة

يكفي الأهلي الفوز بالمباراة للصعود إلى دور الثمانية، كما يكفيه التعادل بشرط فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي، فهذه المباراة تعتبر مباراة الصعود بالنسبة للمارد الأحمر، أما المريخ فموقفه صعب جداً، حيث أنه لا يمتلك في رصيده إلا نقطة وحيدة، ويقابل فريق كبير هو زعيم أفريقيا، وحامل لقب النسخة الماضية.

المركز الأول سيمبا التنزاني * 10 نقاط المركز الثاني الأهلي المصري * 7 نقاط المركز الثالث فيتا كلوب الكونغولي * 4 نقاط المركز الرابع المريخ السوداني * نقطة وحيدة القنوات الناقلة للمباراة سوف تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا. بطاقة مباراة الأهلي والمريخ المباراة الأهلي & المريخ البطولة دوري أبطال أفريقيا & دور المجموعات الموعد والتوقيت السبت 3 أبريل – الثالثة عصراً الملعب ملعب الجوهرة السوداء القنوات الناقلة بي إن سبورتس بطاقة مباراة الأهلي والمريخ