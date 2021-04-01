اعرف سبب وقف حساب المواطن للمستفيدين دفعة ابريل 2021

حاله من الصدمة والقلق اجتاحت قلوب المواطنين في المملكة العربية السعودية بعدما تم الإعلان عن وقف حساب المواطن للمستفيدين منه، وهو ما جعله المواطنين يتساءلون عن سبب الوقف المفاجئ، يقوم حساب المواطن بالرد على جميع التساؤلات، و عبر موقعنا ثقفني نوضح لكم مزيد من التفاصيل حول سبب الوقف.

سبب وقف صرف حساب المواطن للمستفيدين

تم توجيه العديد من الاستفسارات والتساؤلات إلى حساب المواطن حول سبب الوقوف المفاجئ لصرف حساب المواطن لشهر مارس الجاري، والذي اوضح أن السبب الرئيسي يرجع إلي عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم الشخصية بعد ما أعلنت الوزارة عن ضرورة تحديث البيانات لضمان وصول المستحقات الماليه الى المستفيدين الفعليين للحساب، وطالب برنامج حساب المواطن ضرورة اسراع المواطنين في تحديث البيانات حتى يتم صرف المستحقات المالية في اقرب وقت ممكن، في مدة زمنية أقصاها 90 يوم.

برنامج حساب المواطن 1442

يعتبر حساب المواطن احد أهم البرامج التي تعمل على دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية من الأسر الفقيره وذات الدخل المنخفض، الجدير بالذكر ان حساب المواطن موقوف منذ دفعه مارس 2021، ولم يتم تسجيل أي طلبات تسجيل منذ ذلك الوقت.

حساب المواطن الدفعة الجديدة 2021

حدد برنامج حساب المواطن معايير وضوابط جديده يتم الاستناد عليها الاختيار المستفيدين من الدعم مثل عقد الايجار و اوراق تثبت تواجد أبناء المستفيد في التعليم، وغيرها من المتطلبات الأساسية لضمان وصول المستحقات المالية إلي مستحقيها الفعليين.