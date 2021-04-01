طريقة تقديم طلب مشهد ضماني 1442 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يتم البحث بكثره من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة اصدار مشهد ضماني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بشكل إلكتروني حيث تعتبر واحدة من الخدمات إلكترونية التي تمكن مستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم، المسجلين في نظام الضمان بالوزارة من التقديم للحصول على مشهد موثق من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لتقديمه للجهة التي تطلبه، ولذلك عبر موقعنا نوفر لكم مزيد من التفاصيل.

شروط اصدار مشهد ضماني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يستفيد من مشهد من الضمان الاجتماعي الفئات معينة تم تحديدهم بدقه وعناية فائقة وهم مستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم، ويتم تحديدهم وفقا لشروط وضوابط معينة، وتأتي أبرزها هي ان يكون المستفيد من المشهد الضماني مسجلاً في نظام الضمان، الي جانب ذلك ان يكون المستفيد سعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل أو غير سعودي، ان يكون للمستفيد الاساسي حساب على البوابه وذلك في حال التقديم من البوابة.

خطوات اصدار مشهد ضماني بشكل إلكتروني

يتم التقديم للحصول على إصدار مشهد ضماني من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال فروع مكاتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية الاصدار من خلال بوابة الخدمات الالكترونية، ومن الممكن أن يقوم المواطن باستلام الطلب عبر البريد، ولكن بشرط أن يكون مسجل بالبيانات الموجودة داخل نظام الضمان.