طيران الجيش العراقى يقتل مجموعة إرهابيين شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - نفذ طيران الجيش العراقى، اليوم الخميس الأول من أبريل، عملية نوعية بهدف القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابى "المحظور فى روسيا"، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين، فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق.





حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، وأعلنت ذلك وزارة الدفاع العراقية فى بيان، اليوم، قائلة: "تمكن أبطال طيران الجيش من قتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مضافة وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين". ونفذت أسراب من طائرات "إف 16" تابعة لقيادة العمليات المشتركة فى العراق، الجمعة 26 مارس، عددا من الضربات الجوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابى.

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