عاجل.. اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط السعودية

جدة - نرمين السيد - قال تحالف دعم الشرعية، فى اليمن، مساء اليوم الخميس، إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين، أطلقتهما مليشيا الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.





وأكد التحالف، على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولى الإنسانى، حسبما أفادت قناة العربية. وأشار تحالف الدعم الشرعية فى اليمن، إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثى العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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