أمريكا ترحب باجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق أكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن يناقش مع الحلفاء الأوروبيين سبل إنعاش الاتفاق النووى من خلال "سلسلة خطوات أولية" من قبل الجانبين، أى إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق.

ومن المقرر أن يعقد يوم الجمعة اجتماع افتراضى بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع فى عام 2015، حسبما أكد الاتحاد الأوروبى الخميس.