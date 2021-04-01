جدة - نرمين السيد - وجه بطريرك الموارنة فى لبنان، بشارة بطرس الراعى، انتقادات لاذعة غير معتادة إلى "حزب الله" حيث قال فى فيديو نشرته وسائل إعلام لبنانية، إن من يجرون البلاد إلى صراعات إقليمية لا يتصرفون لمصلحتها.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال الراعى فى تسجيل مصور تداولته وسائل الإعلام اللبنانى اليوم الخميس: "أنا بدى قلن أنت ليه ضد الحياد.. بدك تجبرنى روح عالحرب يعنى؟ بدك نكون بحالة حرب أنت تقررها؟ طيب أنت عم تاخد رأيى تتعمل حرب؟ عم تاخد موافقتى تتفوت ع سوريا؟ عالعراق ؟ عاليمن؟". وتابع: هل تطلب رأى الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأن الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثى أصوات الحكومة... أنت مش عم تعمل لمصلحة شعبك". ودعا الراعى إلى بقاء لبنان على الحياد فى إشارة إلى دور "حزب الله" فى أعمال القتال بسوريا لدعم دمشق وتحالفه مع إيران فى النزاعات الإقليمية. وصرح البطريرك المارونى: "أناس من حزب الله يأتون إلينا ويقولون: هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا". وختم قائلا: "لماذا تريد منى أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدنى أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التى فيها خراب لبنان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بطريرك الموارنة فى لبنان ينتقد حزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.