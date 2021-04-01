انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة القبض على مسلح داخل الحرم المكي بالمسجد الحرام وهو يردد عبارات مؤيدة لتنظيم إرهابي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكنت قوات الأمن السعودية اليوم من القبض على مسلح داخل الحرم المكي في مكة المكرمة، ويتضح من العبارات التي كان يرددها أنه ينتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية التي يشن العالم بأسره عليه حرباً مسلحة وهو تنظيم داعش أو كما يطلقون على أنفسهم تنظيم الدولة الإسلامية.

القبض على مسلح داخل الحرم المكي بالمسجد الحرام

وردد المسلح عبارات بالدعاء لهذا التنظيم بأن يعزه الله الله في سوريا وفي العراق وفي اليمن، وكان يسير مسرعاً بين زوار بيت الله الحرام وهو يردد تلك العبارات إلا أن تمكنت قوات الأمن بالقبض عليه.

ووفق بيان صادر اليوم من إمارة مكة فإن هذا الرجل داخل الحرم المكي كان يحمل سلاحاً أبيض، مردداً عبارات تؤيد تنظيمات وجماعات إرهابية، وذلك بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق الأول من أبريل الجاري 2021.

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ووفق بيان المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، فإن هذا الرجل كان بالدور الأول من المسجد الحرام، وتم ضبطه وتوقيفه على الفور، كما أنه لم يتم الكشف عن جنسيته حتى الآن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضده.