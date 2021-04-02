الاردن ..الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية اليوم

دوت الخليج :- يعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، اجراءات تخفيفية تستهدف المواطن في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.

و تتجه الحكومة الى إعلان هذه الاجراءات اليوم الأربعاء، والتي ستكون ممزوجة ما بين الاقتصاد وإجراءات تخفيفية على المواطنين.

وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة ستصل إلى جيب المواطن مباشرة وستساعد على التعافي اقتصاديا وتخفف عنه.