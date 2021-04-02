أخبار اليمن : توضيح هـام صادر عن شركة النفط اليمنية

توضيح هـام صادر عن شركة النفط اليمنيةقالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينتين جديدتين تحملان ٤١ ألف و٤٠٢ طن من مادة الديزل ومنع دخولهما إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل أن احتجاز السفينتين جاء بعد تفتيشهما وحصولهما على تصاريح أممية ليعود عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان إلى 10سفن نفطية.

وأشار إلى أن الشركات الملاحية الناقلة سحبت مؤخرا سفينتين من سفن الوقود المحتجزة التي تم القرصنة عليها من قبل تحالف العدوان السعودي.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن استمرار القرصنة على سفن الوقود واحتجازها وكذا سحب السفينتين من قبل الشركات الملاحية الناقلة يزيد من معاناة المواطنين نتيجة تراجع العديد من القطاعات الخدمية عن الاستمرار في تقديم خدماتها.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية القيام بواجبهم للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لتلافي كارثة إنسانية وشيكة.