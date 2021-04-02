الخارجية الأمريكية: احتلال إسرائيل للضفة والجولان وقطاع غزة حقيقة تاريخية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967 حقيقة تاريخية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





ونقل موقع قناة "i24" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله "هذه حقيقة تاريخية إن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967". وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا "محتلة" من قبل إسرائيل. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الثلاثاء الماضى، تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح "احتلال" فى توصيف علاقة إسرائيل بالضفة الغربية. تعليقا على ذلك قال نيد برايس إن التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح "احتلال" فى سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية"، مشدّداً على أنّ "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، "على مدى عدة عقود".

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