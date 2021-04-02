وقالت الصحيفة، إنه تم إيقاف الموظفين الثلاثة فى المدرسة فى ويست يوركشاير بعدما اشتكى تلاميذ إلى آبائهم، واحتشد محتجون غاضبون خارج بوابات المدرسة لمدة يومين، الأسبوع الماضى بعد أن قام مدرس بعرض الرسوم كجزء من درس عن الكفر.
واختبأ المعلم، وهو فى أواخر العشرينات من عمره، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. لكن المدرسة حاولت عدم الكشف عن المعلمين الآخرين لدرء الانتقادات لفشل أوسع فى الطريقة التى تم بها تقديم الدرس المثير للجدل.
وقال مصدر بالمدرسة لصحيفة "ميل أونلاين" إن مدير المدرسة لم يصرح بعرض الرسوم المتحركة.. والتى أدت إلى شعور تلميذ مسلم بالإهانة من الدرس، مما جعل والداه يشتكيان.
وأكد المصدر للصحيفة: " يجرى التحقيق مع مدرسين آخرين لكن المدرسة تحاول إبقاء الأمر سراً لأنهم لا يريدون لفت الانتباه إلى حقيقة أن هذا الأمر تجاوز تصرفات شخص واحد."
وأضاف: "لم يكونوا فى الفصل فى الوقت المناسب لكنهم كانوا على علم بأنه سيتم استخدام مواد مسيئة."
كما أكد المصدر أن الرسوم الكاريكاتورية التى عرضت على التلاميذ والتى أدت إلى الخلاف كانت من صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية الساخرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف معلمين اثنين فى مدرسة ببريطانيا على خلفية عرض صور مسيئة للرسول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.