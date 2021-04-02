إيقاف معلمين اثنين فى مدرسة ببريطانيا على خلفية عرض صور مسيئة للرسول

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، إنه تم إيقاف معلمين اثنين آخرين؛ بسبب رسم كاريكاتورى للرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، تم عرضه على التلاميذ فى مدرسة باتلى الخاصة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمعلمين الذين تم التحقيق معهم بشأن الحادثة التى عرضت فيها الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل خلال درس تعلم المخاطر إلى ثلاثة مدرسين.





وقالت الصحيفة، إنه تم إيقاف الموظفين الثلاثة فى المدرسة فى ويست يوركشاير بعدما اشتكى تلاميذ إلى آبائهم، واحتشد محتجون غاضبون خارج بوابات المدرسة لمدة يومين، الأسبوع الماضى بعد أن قام مدرس بعرض الرسوم كجزء من درس عن الكفر.

واختبأ المعلم، وهو فى أواخر العشرينات من عمره، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.. لكن المدرسة حاولت عدم الكشف عن المعلمين الآخرين لدرء الانتقادات لفشل أوسع فى الطريقة التى تم بها تقديم الدرس المثير للجدل.

وقال مصدر بالمدرسة لصحيفة "ميل أونلاين" إن مدير المدرسة لم يصرح بعرض الرسوم المتحركة.. والتى أدت إلى شعور تلميذ مسلم بالإهانة من الدرس، مما جعل والداه يشتكيان.

وأكد المصدر للصحيفة: " يجرى التحقيق مع مدرسين آخرين لكن المدرسة تحاول إبقاء الأمر سراً لأنهم لا يريدون لفت الانتباه إلى حقيقة أن هذا الأمر تجاوز تصرفات شخص واحد."

وأضاف: "لم يكونوا فى الفصل فى الوقت المناسب لكنهم كانوا على علم بأنه سيتم استخدام مواد مسيئة."

كما أكد المصدر أن الرسوم الكاريكاتورية التى عرضت على التلاميذ والتى أدت إلى الخلاف كانت من صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية الساخرة.