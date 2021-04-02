بريطانيا تسجل 4.479 إصابة و5.198 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4.479 مقابل 4.052 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4.350.266 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 51 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين فى البلاد إلى مستوى 126.764 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.147 مليون شخص، بينهم 4.513 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.