شروط العفو الملكي 1442 في رمضان التقديم على العفو الملكي عبر أبشر

شروط العفو الملكي 1442 التي شملها قانون العفو الملكي السعودي الجديد 1442، والتي بمقتضاها يتم تحديد المسجونين الذين يتم الإفراج عنهم بمقتضى قرار العفو الملكي الذي يصدره الملك سلمان بن عبد العزيز مع حلول شهر رمضان؛ حيث تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة السجون مسئولة إعداد التقارير الخاصة بقائمة المسجونين المشمولين بالعفو، ورفعها لملك البلاد لإصدار أمر ملكي بالعفو عنه؛ ويسمح للمسجونين في قضايا محددة التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

شروط العفو الملكي 1442

الهدف الأساسي من التقديم على العفو الملكي هو تحفيز المسجونين في بعض القضايا على الندم على الفعل الخاطئ، والعودة للحياة الطبيعية بكل شرف وأمانة، وتشجيع باقي المساجين الذين لم يشملهم قرار العفو لهذا العام على الانضباط؛ حتى يكونوا من أوائل المرشحين لطلب العفو الملكي للعام التالي، ويتم تحديد أسماء المساجين وفقًا لمجموعة من شروط العفو الملكي 1442 التي وردت في قانون العفو الملكي السعودي، وكانت كالتالي:

أن يكون السجين من الأشخاص الملتزمين بقواعد وشروط السجن.

أن يكون المسجون من ذوي السمعة الطيبة داخل السجن وخارجه.

ألا يسجل السجين مخالفات في الفترة التي قضاها بالسجن.

أن يكون هناك نية مبيتة لدى السجين بعدم العودة للمشاكل والشغب مرة أخرى.

أن يكون قد قضى حوالي نصف المدة.

خطوات التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشر

سمح قانون العفو الملكي السعودي للمساجين في بعض القضايا التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية؛ وذلك لكي يشمله العفو الملكي لهذا العام، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة في طلب العفو. العمل على توجيه العفو لإدارة السجون.

يتم تدقيق طلب العفو، وإرساله للجهات المعنية، وإشعار السجين بأنه تم إرسال الطلب، وفي حالة شمول السجين بقرار العفو الملكي 1442 يخضع السجين للمراقبة لمدة تحددها إدارة السجن بعد خروجه.

تشمل قضايا العفو الملكي قضايا السرقة والنشل، وعقوق الوالدين والجرائم غير الأخلاقية، ومخالفات المرور، بالإضافة إلى جرائم المعلومات وسرقة الوثائق الرسمية، وجرائم المخدرات والأسلحة غير المرخصة، فضلًا عن جرائم الاعتداء والشيكات بدون رصيد.

إلى هنا نكون قدمنا شروط العفو الملكي 1442 في رمضان للمسجونين في قضايا محددة ذكرت في قانون العفو الملكي السعودي، بالإضافة إلى خطوات التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.