موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن ca.gov.sa وآلية تسجيل مولود جديد عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج

حساب المواطن يعد واحداً من أهم البرامج الحكومية السعودية التي تستهدف أصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة لتعينهم على أعباء الحياة والمعيشة وتقديم الدعم المادي للعائلات والأفراد ذات الدخل المنخفض، ومن المعروف أن ذلك البرنامج الاجتماعي انطلقت في أواخر 2017م ولايزال مستمراً لتقديم المعونات للمواطنين وتعويضهم عن أي أضرار ناتجة عن الاقتصاد السعودي؛ من أجل تقديم حياة أفضل مثل غيرهم من مواطني المملكة، وتم إطلاق تطبيق حساب المواطن في عام 2019 ليسهل على المستفيدين التعرف على البيانات الخاصة بهم ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بموعد الإيداع والتحقق من الاعتراض أو الأهلية وغيرها من الخدمات الآخرى.

موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن

يترقب ملايين من أبناء الشعب السعودي موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن، حيث من المفترض أن يكون الميعاد شهرياً في اليوم العاشر كالعادة إلا إن وافق هذا اليوم عطلة رسمية حينئذ يتم الصرف قبلها بـ يوم أو بعدها بـيوم، أما عن الموعد المحدد فمن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري نظراً لأن موعد صرف دفعة حساب المواطن هذا الشهر ستكون يوم السبت الموافق العاشر من أبريل وهو أجازة رسمية للبلاد، وسيحصل على تلك الدفعة كافة المستفيدين الذين تطابقت عليهم شروط الاستحقاق وتوافرت لهم الآهلية.

تسجيل جديد حساب مواطن 1442

أعلن البرنامج منذ أيام قليلة عن استمرارية توقف التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ دفعة 28 لشهر مارس العام الماضي 1441 هـــ، وجاء ذلك طبقاً لضوابط الدعم المقررة من قبل الحكومة السعودية، ولكن في الوقت ذاته متاح إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، ونشر البرنامج ذلك البيان من خلال تويتة عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر كـ رد على التساؤلات الكثيرة حول ذلك الأمر.

إضافة مولود في حساب المواطن

يمكن إضافة تابع جديد على حساب مستفيد حالي عبر البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى برنامج حساب مواطن .

. النقر على خيار تفاصيل الطلب.

ثم اختيار بيانات التابعين.

اختيار إضافة التابعين.

آخر خطوة الضغط على حفظ.