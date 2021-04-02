مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra يتم طرحة الأيام المقبلة في الأسواق

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra إن شركة شاومي قامت بإطلاق أحدث هاتف لها خلال الأيام الماضية، حيث أنها قامت بطرح هاتف mi 11 ultra رسمياً وبمواصفات مميزة، وسيكون الهاتف متوفر في الأسواق مع بداية شهر أبريل، حيث تقدم الشركة لعملائها تجربة مميزة للحصول على هواتف جيدة بجميع الأنواع والموديلات، ويعتبر الهاتف ضمن أقوى هواتف الأندرويد حيث أن الكاميرا الموجودة في الهاتف استطاعت الوصول إلى المركز الأول بالنسبة إلى موقع DOX MARK، كما أن الهاتف متوفر بالسيراميك، ويتميز بفخامة الخامة الخارجية، فتجد أن تصميم الهاتف مميز وPremium. مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra يأتي الإصدار الجديد لهواتف شركة شاومي والمتمثل في mi 11 ultra بالمواصفات الآتية: خامة الهاتف الأمامية مصنعة من الزجاج، بينما الخامة الخلفية للهاتف مصنوعة من خامة فريم ألومنيوم، كما أن هناك نسخة متوفرة من السيراميك.

هاتف mi 11 ultra يكون مقاوم لكلاً من الغبار والأتربة والماء.

وزن الهاتف يكون 234 جرام، بينما يكون الإصدار الجديد للهاتف هو 3×74.6×8.4 مم.

يدعم هاتف mi 11 ultra شريحة 4G، 5G، ولكنه غير داعم لتركيب كارت ميموري.

يأتي الهاتف بشاشة تصل إلى حجم 81 بوصة بينما تكون نوع الشاشة هي AMOLED، ودقتها تكون 1440×3200.

إن نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11، ويأتي الإصدار بأكثر من نوع في التخزين، حيث يتوفر مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، ويتوفر منه 12 جيجا رام، كما يتوفر الهاتف بمساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام. مميزات الهاتف مميزات الهاتف يكون هاتف mi 11 ultra متوفر بالكثير من الإمكانيات والمواصفات الرائعة، والتي تتمثل في: الكاميرا الأمامية للهاتف تكون بدقة 20 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة تكون F/2.2 وتتميز بأنها تدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية، أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي ثلاثية الأولى تكون بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة العدسة تكون F/2.0، والكاميرا الثانية تكون دقتها 48 ميجا بيكسل بفتحة F/4.1، والكاميرا الثالثة تكون بدقة 48 ميجا بكسل.

تتواجد في الهاتف إمكانية التشغيل ببصمة الإصبع، كما أنه يدعم خاصية الفتح من خلال الوجه Face Unlock.

بطارية الهاتف تكون بحجم 5000 ملي أمبير، كما أنها تتميز بدعم إمكانية الشحن السريع.

يتوفر هاتف mi 11 ultra باللون الأبيض، واللون الأسود. قدمنا إليكم مواصفات وإمكانيات هاتف mi 11 ultra المقدم من شركة شاومي، والمقرر تنزيله في مختلف الأسواق في بداية شهر أبريل، حيث يصنف الهاتف من ضمن الفئات القوية والمميزة، التي بها الكثير من المواصفات المثالية. تسديد قروض للمتقاعدين مع الشروط والمستندات المطلوبة بالمملكة

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