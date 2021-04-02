البرازيل تعلن الموافقة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن وزارة الصحة البرازيلية وقعت فى 19 مارس الماضى عقداً مع شركة "جونسون آند جونسون" لشراء 38 مليون جرعة من اللقاح على أن تصل البلاد بين شهرى أغسطس ونوفمبر من العام الجاري.

وسمحت البرازيل باستخدام 4 لقاحات على الأقل لمكافحة كورونا هى "فايزر" و"استرازينيكا" و"كورونا فاك" والآن "جونسون آند جونسون".

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى البرازيل يبلغ حوالى 12.7 مليون حالة.