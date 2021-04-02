جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن وزارة الصحة البرازيلية وقعت فى 19 مارس الماضى عقداً مع شركة "جونسون آند جونسون" لشراء 38 مليون جرعة من اللقاح على أن تصل البلاد بين شهرى أغسطس ونوفمبر من العام الجاري.
وسمحت البرازيل باستخدام 4 لقاحات على الأقل لمكافحة كورونا هى "فايزر" و"استرازينيكا" و"كورونا فاك" والآن "جونسون آند جونسون".
يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى البرازيل يبلغ حوالى 12.7 مليون حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تعلن الموافقة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.