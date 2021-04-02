الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن منسقة خاصة للبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدبلوماسية البولندية يوأنِنا فرونتسكا منسقةً خاصة للأمم المتحدة فى لبنان.



جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدبلوماسية البولندية يوأنِنا فرونتسكا منسقةً خاصة للأمم المتحدة فى لبنان. وأشار بيان صادر عن الأمين العام، إلى أن فرونتسكا عملت منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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