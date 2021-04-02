رابط ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

رابط ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج 1442 ، قامت وزارة التعليم بالسعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وإطلاق مسابقة مدرستي تبرمج ، حرصاً منها على تنمية المهارات والإبداع لدي الطلاب وزيادة ثقافة البرمجيات والدخول في مجال التكنولوجيا، فهي تعتبر من أفضل منصات التعليم الإلكتروني التي تعمل على تعليم الطلاب المهارات الأساسية من خلال تطبيق الألعاب التعليمية مثل لعبة ماين كرفيت الشهيرة .



رابط تحميل ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition

تشمل مسابقة مدرستي تبرمج 1442 مرحلتين ، حيث تقوم المرحلة الأولي على تفعيل ساعة برمجة ويشارك فيها كل من المعلمون والمعلمات ، وإدارات التعليم ، والمدارس لإنجار المهام المطلوبة في لعبة ماين كرافيت ، أما بالنسبة للمرحلة الثانية تعتمد على عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدارس التعليم ويشارك فيها الطلاب والطالبات ، ويمكنكم المشاركة في مسابقة My School Programming مدرستي تبرمج وتحميل ماين كرافت التعليمية من خلال إتباع الخطوات الآتية :

أولا قم بتنزيل ماينكرافت الإصدار التعليمي عبر موقع مايكروسوفت .

قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد التعليمي من منصة مدرستي .

قم بالضغط على sign in .

قم بإدخال البريد الالكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

إضغط على تسجيل الدخول وسوف تفتح اللعبة مباشراً من hour of code.

كيفية تثبيت ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج

توفر لعبة Minecraft التعليمية فرص كثيرة لاستكشاف عالم البرمجة والتعلم الرقمي ، فيقوم المعلمون في أكثر من 115 دولة بتوفير نسخة تعليمية لها العديد من المميزات من أهمها :

توفر المناهج الدراسية من علوم التكونولوجيا والرياضيات ودروس ISTE و CSTA لأكثر من 150 ساعة .

تحتوي على جهاز Chromebook يساعد على تواصل المعلمين والطلاب.

مسابقة منصة مدرستي تبرمج 1442

تسعي وزارة التعليم بالسعودية الى تحقيق مجموعة من الأهداف للطلاب عبر تطبيق مدرستي تبرمج من أهمها :

تطور المستقبل الرقمي ودخول عالم البرمجيات في المملكة السعودية .

تشجيع الطلاب على اكتشاف مهاراتهم ومواهبهم الخاصة بعالم التكونولوجيا .