مواصفات جوال redmi note 10 وسعرة في السعودية

redmi note 10 ، قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الجديد xiaomi redmi note 10 ، كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات مقارنة بالهواتف من الفئة المتوسطة، مع وجود تطوير ملحوظ في الهاتف ومعالجة العيوب التي كانت موجودة في الإصدار السابق، حيث يأتي الهاتف بشاشة اموليد مع بطارية كبيرة السعة بقوة شحن تبلغ 33 واط، كما تم استخدام معالج كوالكوم الجديد ( snapdragon 678 ) لتقديم أداء أقوي وأفضل في الهاتف، كما يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع ( nano sim )، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات هاتف redmi note 10 وسعرة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

يأتي هاتف redmi note 10 بإبعاد 160.46 * 74.5 * 8.3 ملم، بوزن 178.8 جم .

بإبعاد 160.46 * 74.5 * 8.3 ملم، بوزن 178.8 جم . الهاتف يدعم خاصية ( ir blaster ) للتحكم في الإجهزة الكهربائية عن بعد .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع ( nano sim ) .

يدعم هاتف ريدمي نوت ١٠ شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع .

شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع . الخامات المستخدمة في تصنيع ظهر الهاتف هي من البلاستيك .

الهاتف طارد لبقع الماء البسيطة بشهادة ( ip53 ) .

نوع شاشة الهاتف ( super amoled ) على شكل ثقب .

تبلغ مساحة شاشة الهاتف 6.43 إنش، بجودة ( fhd + )، بدقة 1080 * 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش، توجد على الشاشة طبقة حماية من نوع ( corning gorilla glass ) الجيل الثالث، كما تدعم الشاشة الكثي من الأوضاع مثل، standard mode, night mode, sunlight mode، كما تدعم الشاشة إبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوي أكبر على الشاشة، مع دعمها لخاصية ( always on display ) .

يأتي هاتف xiaomi redmi 10 note بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة مثل : الإصدار الأول : سعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت . الإصدار الثاني : سعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت . الإصدار الثاني : سعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت .

بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة مثل : يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري سعة 512 جيجا بايت في منفذ منفصل في الهاتف .

الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم الجديد ( snapdragon 678 ) لتقديم أداء أقوي وأفضل في الهاتف، بتكنولوجيا 11 نانو، مع معالج رسومي من نوع ( adreno 612 ) .

كاميرا هاتف redmi note mi 10 الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل .

الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل . الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k بدقة 2160 بكسل، كما يدعم التصوير بجودة fhd بدقة 1080 بكسل، كما يدعم أيضا التصوير بجودة hd بدقة 720 بكسل .

يأتي هاتف redmi note 10 بسماعات خارجية تدعم صوت ستيريو .

بسماعات خارجية تدعم صوت ستيريو . يأتي الواي فاي بهذه الترددات a – b – g – n – ac كما يدعم hotspot, wi-fi direct, dual-band .

يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل bds, glonass, a-gps .

يدعم هاتف شاومي ريدمي نوت 10 مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج بزر الطاقة، كما يدعم خاصية بصمة الوجه .

مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج بزر الطاقة، كما يدعم خاصية بصمة الوجه . يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخري مثل القرب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل الواقع الافتراضي .

يدعم الهاتف منفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن .

يأتي الجوال بمخرج type-c الأحدث في فئته، كما يدعم خاصية otg .

سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

يأتي هاتف mi note 10 xiaomi بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث miui 12 .

بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث miui 12 . الهاتف متوفر باللون الأسود والأبيض والأخضر .

سعر هاتف redmi note 10 نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في السعودية هو 717 ريال سعودي، 3000 جنيه مصري .

نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في السعودية هو 717 ريال سعودي، 3000 جنيه مصري . سعر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام في السعودية هو 776 ريال سعودي، 3250 جنيه مصري .

سعر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام في السعودية هو 860 ريال سعودي، 3600 جنيه مصري .

مواصفات هاتف redmi note 10سعر هاتف redmi note 10

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات جوال redmi note 10 وسعرة في السعودية .