قسط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات وبأقل راتب مبالغ تمويلية كبيرة للسعودي والمقيم

قسط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات أحد العروض التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري للمواطنين من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وميسرة حتى 5 سنوات بالإضافة إلى متطلبات سهلة وميسرة لاستكمال الطلب ، كما يوفر البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية المختلفة ومن جميع موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بأقل راتب شهري وشروط ميسرة.

قسط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات للسعودي والمقيم

يعتبر البنك الأهلي التجاري من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من منتجات تمويلية وعروض بنكية مصممة خصيصاً لتناسب إحتياجات ومتطلبات الشرائح الاقتصادية المختلفة ، ويأتي التمويل الشخصي بدون رسوم أو ضمانات أحد أهم الحلول التمويلية التي يوفرها البنك للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بمبالغ مالية كبيرة وفترات سداد ميسرة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل الأهلي الشخصي المتاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر البنك للأفراد فرصة التقسيط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات. موافقة فورية من البنك على طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون رسوم. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم والمتقاعد أيضاً الاستفادة من فرصة تقسيط مبالغ تمويلية كبيرة من البنك الأهلي التجاري. يمكن أن تبدأ قيمة مبلغ التمويل الشخصي بدون رسوم أو ضمانات من البنك الأهلي التجاري من 5000 ريال سعودي وتصل حتى مليون ونصف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تصل حتى 5 سنوات. يوفر البنك للعميل فرصة الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يمنح البن للعميل الفرصة في تأجيل قسط شهر رمضان المبارك. يمكن لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم أو ضمانات بشروط ميسرة وغير معقدة وبأقل راتب. يقدم البنك الأهلي التجاري للمتقدم بطلب التمويل الشخصي تأمين تكافلي على الحياة وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل لاقدر الله وذلك حسب شروط بوليصة التأمين المتفق عليها. يوفر البنك الأهلي السيولة النقدية الفورية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدي البنك أو غير المعتمد.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الراغب في الحصول على تمويل الأهلي بالتقسيط وبدون رسوم إدارية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري وتعبئة نموذج طلب التمويل بجميع المعلومات المطلوبة.

يمكن أيضاً التقديم على طلب الحصول على المنتج من خلال الأتصال على هاتف التسويق المصرفي الخاص بالبنك الأهلي التجاري وهو 8002441005.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من عرض قسط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات وبأقل راتب. يوفر البنك عرض قسط مع الأهلي بدون رسوم أو ضمانات وبأقل راتب لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة المعتمدة لدي البنك والغير معتمدة وذلك بشرط تحويل رواتب موظفيها على البنك. يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم السعودي عن 3000 ريال سعودي ولا يقل الراتب الشهري للمتقدم الغير سعودي عن 4000 ريال سعودي. يجب ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي. إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا يقل عمره عن 22 سنة وذلك للحصول على المنتج. للمتقدم بالطلب من المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 75 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بالتقسيط من البنك الأهلي التجاري.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو صورة من الإقامة للمتقدم غير السعودي.

يلزم لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم بالطلب.

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كيفية التقديم على طلب تمويل الأهلي بالتقسيط وبدون رسومشروط الاستفادة من المنتجالأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب تمويل الأهلي بالتقسيط وبدون رسوم