تسجيل منصة مدرستي وكيفية دخول لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft

أعلنت منصة مدرستي التعليمية عن برمجة لعبة تسمى ماين كرافت الخاصة بتعليم البرمجة والتي شهدت إقبال كبير من جانب الطلاب، وكانت المنصة قد تم إنشاءها من جانب وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية بعدما شهدت المملكة تطور هائل في تكنولوجيا الاتصالات ووسائلها بضرورة استخدام ذلك التطور والاعتماد عليه في تقديم كافة الخدمات والانتقال إلى عصر الرقمنة، ولقد لاقى هذا الرأي قبول وترحيب شديد في ظل الظروف التي شهدتها المملكة السنة الماضية حينما ضرب فيروس كورونا المملكة العربية وبدأت العدوى في الانتشار على أراضيها، وبات ضروري مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، هذا ما دفع المملكة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات في تقديم الخدمات التعليمية بعدما منعت المدارس الاختلاط والتجمع بين الطلبة حتى لا يؤدي ذلك للعدوى بين الكلبة، وعملت على إنشاء مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية التي تقدم من خلالها الخدمات التعليمية وتساعدها في إتمام العام الدراسي.

وتعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات التي عملت وزارة التعليم بالسعودية على إطلاقها لتقدم يد العون والمساعدة للطلاب والطالبات في استثمار مرورهم وتبسيط المواد العلمية من خلال فيديوهات قام بإعدادها نخبة مميزة من المعلمين تحت إشراف وزارة التعليم، تمكن الطلاب من فهم المادة العلمية ودروسهم وتعينهم على إتمام علمهم الدراسي وفهم مناهجهم المقررة.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول على منصة مدرستي لكي يتم الاستفادة من المسابقة الجديدة التي أعلن عنها والحصول على الخدمات التي تقدمها بكل سهولة ويسر من خلال اتصاله بالإنترنت المنزلي ودون الحاجة للانتقال إلى أي مكان.

التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft

كما يمكن التسجيل في المسابقة التي أعلنتها وزارة التعليم مؤخرا من خلال الدخول على رابط لعبة ماين كرافت وتحميلها على أي جهاز والبدء في تسجيل البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور وإضافة كافة البيانات التي تطلبها المنصة والبدء في تعلم البرمجة من خلال الطريقة الحديثة التي تتبعها الوزارة.