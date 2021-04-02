رابط منصة مدرستي الجديد 1442طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي الجديد، بعد قرار وزارة التعليم السعودي على استكمال نظام التعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد إضافة بعضاً من التعديلات على المنصات التعليمية المختلفة التي أنشأت خصيصا لعملية التعليم عن بُعد، وأيضاً بعد نجاح التجربة في الفصل الدراسي الأول، ولهذا السبب نجد العديد من طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة يبحثون عن كيفية تجديد الدخول على رابط مدرستي التعليمية لمتابعة كافة الشروحات التي تُبث من خلال المنصة.

منصة مدرستي

تُعد منصة مدرستي من أهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم السعودي من أجل نجاح واستقرار العملية التعليمية وتمثيلاً لعملية التعلم عن بُعد ، فتمثل منصة مدرستي البيئة الإفتراضية للمدرسة فهي تعتبر محاكاة للموقع المدرسي الطبيعي، حيثُ من خلالها يُمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل الحضور والغياب أو عمل الواجبات المدرسية وفوق كل ذلك الاستماع إلى فيديوهات بث شروحات المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، وما يمكن ذكره هو أن موقع مدرستي هو الموقع الفعال والأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل.

الولوج على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية

ثم تسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم ثم إدخال كلمة المرور ويشترط الصحة في تسجيل البيانات

أما في حالة مستخدم جديد فعليك أنشاء حساب بإتباع كافة الخطوات التي المطلوبة ويلزم الاحتفاظ بكلمة المرور حتى يسهل على المستخدم استعماله في جميع الأوقات

ومن هنا يسمح للمستخدم التجول داخل المنصة وسهولة تنفيذ الخدمة المراد تنفيذها سواء الاستماع لشرح أو تسجيل حضور/غياب أو عمل واجب مدرسي أو رفع نشاط ما وخلافه من الخدمات الأخرى.

عرض جميع الفيديوهات التعليمية الشاملة لجميع الصفوف الدراسية وفقاً لجدول أُعد من قبل وزارة التعليم السعودي

يمكن لجميع الطلبة والطالبات حل الواجب المنزلي ورفعها عبر المنصة حتى يتمكن المعلم من مراجعة وتصحيح الواجب إلكترونياً

تعتبر المنصة دائرة وصل بين طلاب الصفوف التعليمية ومعلمي المنظومة، حيثُ يمكن للطلاب مناقشة معلمي المنظومة في أي جزئية تبع المنهج بكل سهولة ويسر

إمكانية الطلبة من تسجيل حضور وغياب الاستماع لشروحات الدروس.

كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1442خدمات منصة مدرستي التعليمية

ولقد تعرض موقع مدرستي للعطل منذ بعض الساعات القليلة الماضية مما أدى إلى تساؤل عدد كبير من طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة عن سبب ذلك العطل، ويرجع السبب وراء ذلك العطل هو تحديث رابط مدرستي وتطويره.

مسابقة مدرستي تُبرمج “العودة إلى المدارس”

نظراً لمجهودات الدولة السعودية في ترسيخ المعرفة الرقمية وهيمنتها في أغلب القطاعات داخل المملكة من ناحية وتطوير المهارة الطلابية وتحقيقاً للرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية المرسوم تحقيقها في عام 2030 أطلقت وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مسابقة تدعي “مدرستي تُبرمج” تلك المسابقة التي تهيئ بتوفير بيئة إبداعية والسماح بالدخول في عالم المعرفة والتطوير عند أغلبية الطلبة والطالبات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.