البرازيل تسجل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 91.097، مقابل 90.638 فى بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالى إلى 12839844 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3.769 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3.869 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 321.515 شخصا، بينما تبقى نسبة الفتك عند مستوى 2.5%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.