ألمانيا تقترح خطة مشروطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - قال مصدران، إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل، خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، فى إطار الجهود لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادى انهيار اقتصادى.





ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعى إعادة الإعمار، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبى، على المساعدة فى تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن المشروع الألمانى سيتكلف مليارات الدولارات وسيحتاج لحكومة لبنانية جديدة تملك تفويضا للإصلاح أولا.

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