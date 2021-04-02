عروض بنده الأسبوعية تصل إلى 70% بمختلف أنحاء السعودية

نعرض لكم أحدث عروض بنده الأسبوعية والتي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الجاري، وذلك قبل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم، وذلك ما يجعل الكثير من المواطنين يقبلون على شراء مستلزماتهم قبل قدوم أيام شهر رمضان الكريم حيث قامت أغلب المتاجر والمحلات تقدم عروضًا على منتجاتها احتفالا وابتهاجا بقدوم شهر رمضان وإدخال السرور على المواطنين ونوع من أنواع الدعاية للمتاجر التي تقدم تلك العروض وحتى تلقى رواجًا في بيع المنتجات الخاصة بها، وتأتي بنده على رأس تلك المتاجر التي قدمت عروضا هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان المكرم، وشملت تلك العروض العديد من السلع والمنتجات، وتتمثل تلك العروض في تخفيضات في أسعار العديد من المنتجات والسلع.

قدمت بنده للمتسوقون لعملائها عروضًا لاقت استحسانا وسرور جميع الزبائن والمتعاملين مع تلك سلسلة بنده التحتية، حيث قدمت عروض على اللحوم الحمراء سواء كانت بقر أو جمل، ووضعت تخفيضات على اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماء فصلا عن أنها وضعت خصومات وعروض على أسعار الأرز بأنواعه والسمر والشاي خاصة شاي ليبتون، ولم تقتصر لله وش على السلع الغذائية بل امتدت لتشمل العرض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنقولة والهواتف النقالة، وجاءت تلك العروض من متجر بندة تحت شعار برمضان نهنيك وأسعارنا نرضيك.

تأتي تلك العروض بمناسبة قرب قدوم أيام شهر رمضان وإرضاء العملاء والزبائن فإنها تقدم خصومات على أغلب السلع التي تقوم بعرضها وهى مستمرة لفترة معينة، إذ يجب على عملائها اغتنام الفرصة والذهاب للتسوق وشراء مستلزماته الغذائية وحاجات الأساسية ومستلزمات شهر رمضان هلال تلك العروض حتى يحظى بالخصومات المقررة على تلك المنتجات التي يشملها العروض المعلن عنها.