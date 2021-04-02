مميزات بطاقة أسهل الراجحي وطريقة طلبها عبر تطبيق الراجحي وعبر مباشر الأفراد

مميزات بطاقة أسهل الراجحي وطريقة طلبها عبر تطبيق الراجحي وعبر خدمة مباشر الأفراد ، حيث كعادة بنك الراجحي علي توفير الوقت والمجهود لعملائه، وتفكيره الدائم بهم، فقد قام بنك الراجحي بتوفير بطاقة تكون خاصة فقط لأصحاب العمالة المنزلية، وتم تسميتها بخدمة “أسهل” وهي بطاقة مسبقة الدفع، وتم توفيرها لتعمل علي تسهيل أمور العمالة المنزلية والتي تتمثل في استلام رواتبهم، أو قبض مكافأتهم، والتي يتطلب إصدارها أن يكون صاحب العمل عميل في بنك الراجحي، ومن أهم شروطها أن تكون بطاقة العامل الشخصية سارية المفعول، وأن يقوم العامل بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالاستمارة.

مميزات بطاقة “أسهل” بنك الراجحي

تمتلك بطاقة الرواتب “أسهل” بنك الراجحي العديد من المميزات والتي يمكن طرحها كالتالي :

من السهل إمكانية تعديل رقم الهاتف وتسديد الفواتير بسهولة عن طريقة بطاقة “أسهل” إلكترونيا .

من أهم مميزاتها إنها توفر إمكانية السحب للعمالة المنزلية من أي صراف ألي لدية شعار مدي.

من الممكن تقديم هذه البطاقة كشف حساب شهري .

تمكن هذه البطاقة صاحبها من التمتع بالسلع والخدمات المسموح بها شرعا.

تحافظ البطاقة علي عنصر الأمان حيث بها رقم سري وشريحة.

يتمكن العميل عن طريقها بإنجاز جميع العمليات المصرفية .

تساعد أصحاب العمل في تسهيل أمور دفع الرواتب حيث يتمكن من خلالها بالدفع إلكترونيا .

طريقة طلب بطاقة “أسهل” عبر تطبيق الراجحي

يمكنك من خلال تطبيق الراجحي طلب بطاقة “أسهل” وذلك عن طريق بعض الخطوات كالتالي :

يجب عليك أولا تحميل تطبيق الراجحي وذلك عن طريق الرابط الخاص به

وبعد أن تنتهي من التسجيل في التطبيق عليك اختيار كلمة بطاقات .

وبعدها عليك الضغط علي اختيار طلب بطاقة جديدة.

وبعدها اختار بطاقة أسهل للعمالة المنزلية .

وبعدها عليك تسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة .

وعليك قرأة الأحكام والشروط التي ستظهر لك ثم الموافقة عليها .

وقم بالضغط علي كلمة استمرار .

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سوف تحصل علي البطاقة في خلال أسبوع.

أولا عليك الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص مباشر للأفراد

وعليك تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط علي دخول .

ثم عليك أدخال الرمز الخاص بك الذي تم إرساله لك علي الهاتف الخاص بك .

وثم عليك اختيار أيقونة البطاقات .

وبعدها قم بالضغط علي اختيار بطاقة أسهل للعمالة المنزلية .

وبعدها قم بالضغط علي طلب بطاقة العمالة المنزلية الجديدة .

عليك قرأة الشروط والأحكام جيدا ثم الموافقة عليها .

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، واضغط علي استمرار .

ثم الضغط علي كلمة إرسال، وبهذا تكون أنهيت طلبك .

طريقة طلب بطاقة “أسهل” عبر خدمة مباشر للأفرادتجديد بطاقة أسهل عبر تطبيق الراجحي وخدمة مباشر للأفراد

يقدم لك البنك أيضا إمكانية تجديد أو استبدال بطاقة “أسهل” للعمالة المنزلية ويكون ذلك بطريقة بسيطة عبر تطبيق الراجحي، أو خدمة مباشر للأفراد كالأتي :

التجديد عبر تطبيق الراجحي يكون عن طريق تسجيل الدول أولا إلي تطبيق الراجحي، وعندما تكون البطاقة غير سارية، أو موعد تجديدها قد اقترب، ستجد أمامك خيار تجديد أو إعادة إصدار البطاقة، عليك الضغط عليه واختيار تجديد أو إعادة علي حسب احتياجك، تعرف أيضا على مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية وطرق معرفة رصيد فيزا بلاتينيوم الراجحي

تجديد البطاقة أو استبدالها عبر خدمة مباشر للأفراد يكون عن طريق تسجيل الدخول أولا علي خدمة مباشر للأفراد ومنها الضغط علي اختيار البطاقات، وبعدها اختيار بطاقة أسهل للعمالة المنزلية، ثم الضغط علي إدارة البطاقات وبعدها عليك اختيار تجديد أو استبدال حسب ما تحتاج إليه .

شروط الحصول على البطاقة من الراجحي

حتي يتم الحصول على بطاقة أسهل من قبل بنك الراجحي والتمتع بجميع مزاياها العديدة التي تم ذكرها، فهناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها حتي يتم الحصول عليها وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون لدى المتقدم للبطاقة حساب حالي داخل بنك الراجحي.

ويجب أيضا أن يمتك العامل إقامة وتكون سارية المفعول.

ويجب أن يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام، والقيام بتعبئة النموذج الخاص بالطلب داخل الموقع.