استعلم مان كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج Minecraft بالمملكة 1442

منصة مدرستي لقد اعتمدت وأقرت وزارة التعليم السعودية نظام التعليم عن بعد كوسيلة بديلة التعليم في الفصول والمدارس يعد أن ضرب فيروس كورونا المملكة وبدأ في الانتشار مارس من العام ٢٠٢٠ وأصبح الجميع مهدد بالإصابة بعدوى الفيروس وهذا ما دفع حكومة المملكة اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يحافظ بها على المواطنين والمقيمين بالسعودية من خطر الإصابة، ومن أهم تلك الإجراءات هى منع التجمعات والاختلاط بين الأفراد حتى لا يكون بيئة مناسبة لانتشار العدوى بينهم، وهذا ما دفع بالضرورة وزارة التعليم للاتجاه صول التعليم عن بعد اتمام العملية الدراسية، وراحت وزارة التعليم السعودية وأطلقت العديد من المنصات والمواقع الالكترونية التي تقدم خدمات تعليمية تتمثل في شرح وتبسيط الدروس وتقديم مواد علمية إلى غير ذلك مما يحتاجه الطالب من خدمات تعليمية، ومن أشهر تلك المنصات التي عملت على خدمة الطلاب هى منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمة

منصة مدرستى هى منصة إلكترونية قامت وزارة التعليم في المملكة إطلاقها لتبث خدماتها لجميع الطلبة والطالبات في جميع الصفوف بجميع المراحل التعليمية وذلك من خلال تسجيل الطلاب للدخول على المنصة من خلال الإنترنت، وبمجرد التسجيل يمكنهم الحصول على الخدمات الطلابية التالية:

تقديم شروح وتبسيط المواد الدراسية.

تقدم مجموعة من الفيديوهات التي قام بإعدادها مدرسين ومعلمين متخصصين ذو خبرة واسعة في مجال التدريس.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب بمختلف الصفوف التعلمية الدخول والتسجيل على منصة مدرستي، من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على رابط العودة الى المدارس من هنا

رابط مان كرافت التعليمة

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال اسم الطالب كاملا.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كافة بيانات الطالب

إدخال رمز التحقيق في مكانه المخصص.

الضغط على أيقونة التالي.