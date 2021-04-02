مصرع 36 شخصا وإصابة 72 بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة النقل أن 72 آخرين أصيبوا فى الحادث، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وأوضحت إدارة الإطفاء فى تايوان أن القطار الذى كان متجها إلى تايتونغ خرج عن القضبان فى نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب فى ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

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