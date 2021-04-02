فتح رابط التقديم لوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية منصة أبشر توظيف لحملة الثانوية العامة رتبة جندي

رابط التقديم لوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركز بوكالة وزارة الداخلية، عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية على رتبة جندي من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفق شروط حددتها ودعت الشباب الراغب في التسجيل الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، وتسجيل بياناته بصورة دقيقة وأعلنت أنه في حالة أن خالفت البيانات المسجلة بيانات الجهات المعنية سيتم أستبعاد الطلب فوراً، وحددت المواعيد للتسجيل والتي سنوضحها داخل المقال.

مهام القوات الخاصة للأمن والحماية السعودية

الهدف الرئيسي لعمل القوات الخاصة للأمن والحماية، هي تأمين المنشأة الهامة والمشاريع الجديدة مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع محافظة العلا، وجميع المنشأة الحيوية في المملكة ويكون مستوى تدريب هذه القوات عالي جداً، لتنفيذ المهام التي توكل إليها بنجاح فهي من أهم أفرع وزارة الداخلية السعودية.

رابط التقديم لوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت أدارة القوات الخاصة للأمن والحماية خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلي الدخول على رابط بوابة أبشر توظيف وزارة الداخلية، لمن تنطبق عليهم الشروط وتسجيل بياناتهم بصورة صحيحة في المواعيد المحددة.

موعد التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت القوات الخاصة أن من تنطبق عليه الشروط يمكنه التسجيل عبر رابط أبشر بداية، من يوم السبت القادم 2021/04/03 الموافق 1442/08/21، حتى يوم الخميس 2021/04/08 الموافق 1442/08/26 هجري.

الدخول على منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة بالشاشة الرئيسية. الدخول إلي وظائف القوات الخاصة رتبة جندي. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة تامة وبصورة صحيحة. الضغط على موافق على صحة البيانات المسجلة. الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

طريقة التسجيل لوظائف القوات الخاصة

الشروط العامة للتقديم على وظائف القوات الخاصة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير محمود السمعة غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يتمتع المتقدم للوظيفة بتناسق بين الوزن والطول بحسب اللائحة الطبية الموضوعة.

الطلبة الحاصلين على شهادات من خارج المملكة يجب معادلة شهاداتهم ومصادقتها من وزارة التعليم.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة أختبارات القبول والمقابلات الشخصة الخاصة بالوظيفة.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من غير أمرأة سعودية .

يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له العمل في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

نبذة مختصرة عن القوات الخاصة للأمن والحماية

القوات الخاصة للأمن والحماية هي إحدى فروع قوى رئاسة أمن الدولة، بدأ أنشاءها عام 1382 هجري عملها الرئيسي مكافحة الإرهاب، والقيام بعمليات خاصة بتحرير الطائرات والسفن المختطفة، وحماية وزير الداخلية ومقر أقامته وحماية كبار رجالات الدولة من الوزراء والأمراء، وحماية المشاريع الهامة في الدولة.