زوجة بايدن "مضيفة جوية" توزع المثلجات

بادرت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، الخميس، متنكرة بزيّ مضيفة إلى توزيع المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة، وذلك في إطار "الاحتفال" بمزحة الأول من أبريل،
وتسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحفيون قطع المثلجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم "جازمين" جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.
وبعد خمس دقائق، أطلت "جازمين" مجددا على الصحفيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: "إنها كذبة نيسان/أبريل"!.
واعترف الصحفيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزّين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ جيل بايدن بها الركاب على طائرة، فعندما كان زوجها نائبا لرئيس الولايات المتحدة، دخلت إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، وصرخت بوجه أول شخص فتح بابها، بحسب وسائل إعلام أميركية.
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