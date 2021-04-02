تشيلي تغلق حدودها وسط ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - أغلقت تشيلى الخميس، حدودها وشددت القيود العامة الصارمة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومنع تدفق السلالات الجديدة شديدة العدوى بينما تجاوز عدد الإصابات فى البلاد مستوى مليون حالة.





وأعلنت سلطات البلاد تشديد حالة الإغلاق العام بينما حذرت المستشفيات من أن طاقتها الاستيعابية توشك على النفاد بعد استقبال أعداد كبيرة من المرضى فى منتصف العمر ومن الشباب، مع ارتفاع الحالات فى الأسابيع الأخيرة بعد العطلة الصيفية فى نصف الكرة الجنوبي.

وأبرمت تشيلى صفقات مبكرة مع شركتى "فايزر" الأمريكية و"سينوفاك" الصينية وقامت بالفعل بتطعيم أكثر من 35% من سكانها، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل التلقيح، وفقا لإحصاء لوكالة "رويترز".

لكن الموجة الثانية من تفشى المرض بدأت قبل أن تصل البلاد إلى هدف مناعة القطيع بحلول يوليو.

وسجلت تشيلى الخميس 7.830 إصابة جديدة بالفيروس، وهى أعلى حصيلة فى يوم واحد، مع رصد 193 وفاة.