وأعلنت سلطات البلاد تشديد حالة الإغلاق العام بينما حذرت المستشفيات من أن طاقتها الاستيعابية توشك على النفاد بعد استقبال أعداد كبيرة من المرضى فى منتصف العمر ومن الشباب، مع ارتفاع الحالات فى الأسابيع الأخيرة بعد العطلة الصيفية فى نصف الكرة الجنوبي.
وأبرمت تشيلى صفقات مبكرة مع شركتى "فايزر" الأمريكية و"سينوفاك" الصينية وقامت بالفعل بتطعيم أكثر من 35% من سكانها، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل التلقيح، وفقا لإحصاء لوكالة "رويترز".
لكن الموجة الثانية من تفشى المرض بدأت قبل أن تصل البلاد إلى هدف مناعة القطيع بحلول يوليو.
وسجلت تشيلى الخميس 7.830 إصابة جديدة بالفيروس، وهى أعلى حصيلة فى يوم واحد، مع رصد 193 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلي تغلق حدودها وسط ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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