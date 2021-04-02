Minecraft: مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت هي عبارة عن مسابقة أطلقتها وزارة التعليم السعودية للطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية والمعلمين والمعلمات بهدف تعليم لغة البرمجة Codes ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى التحول الرقمي السريع، كما ساهمت البنية الرقمية في المملكة العربية السعودية على نجاح خطة التعليم السعودية في تسهيل التعليم على الطلبة من خلال منصة مدرستي والتي تعمل على خلق الفصول الافتراضية التعليمية بين المعلمين والمعلمات والطلاب بجميع المراحل التعليمية، وجاءت مسابقة مدرستي تبرمج لتوضيح الكفاءات الخاصة التي تملكها المملكة من الكوادر التعليمية عبر مدرستي تبرمج بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعليم الطلاب لغة البرمجة.

وتتلخص مهمة الطالب أو المتسابق في مسابقة مدرستي تبرمج في القيام بإنهاء أحد الدروس التي توفرها منصة ماين كرافت التعليمية من خلال قيام الطالب بتحويل النصوص إلى اللغة العربية للتسهيل، من خلال تفعيل ساعة برمجة بحساب تجريبي ثم بدء إنهاء مهمة البرمجة، حتى يتمكن الطالب من الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية وإرسالها إلى معلم المدرسة.

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

تتم مسابقة مدرستي تبرمج من خلال دخول الطالب على موقع ماين كرافت الإصدار التعليمي ثم تطبيق الإرشادات التي وضعتها المنصة حتى الحصول على الشهادة، وذلك من خلال القيام بمهمة ساعة برمجة وفقا للخطوات.

ويسمح بالمشاركة في ساعة برمجة مدرستي تبرمج لكلا من الطلبة والمعلمين بجميع المدارس بمختلف قطاعات التعليم السعودية، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية بحسابك في منصة مدرستي.

وتبدأ رحلة اللعبة بعد تسجيل الدخول بالموافقة على الشروط ثم بدء الدرس والقيام برحلة تفعيل ساعة برمجة ماين كرافت مدرستي تبرمج حسب التعليمات التي وضعها الدليل الإرشادي لمنصة مدرستي.

فيما يلي؛ دليل شامل لجميع الخطوات التي ستحتاج إليها عزيزي الطالب حتى الحصول على شهادة ماين كرافت، وفي حالة واجهتك أي مشكلة اترك لنا تعليق بالأسفل.

رابط ماين كرافت – الإصدار التعليمي

يمكن الحصول على لعبة ماين كرافت التعليمية بطريقتين؛ وهما كالتالي:

أولا : من خلال الدخول مباشرة إلى رابط لعبة ماينكرافت التعليمية، ثم تحميلها.

: من خلال الدخول مباشرة إلى رابط لعبة ماينكرافت التعليمية، ثم تحميلها. ثانيا : يمكن الدخول إلى رابط موقع code.org مباشرة يتم تحويلك إلى ساعة برمجة.

ويتم الدخول إلى مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الخطوات التالية:

في حال قمت بتحميل اللعبة قم بالنقر على تسجيل الدخول، ثم تسجيل الدخول بحساب مدرستي.

أما عبر الموقع، قم باختيار الدرس الذي سيتم القيام بتنفيذه، ثم يتم تحويلك إلى صفحة الدخول، سجل ببيانات منصة مدرستي.

نريد الآن البدء في رحلة التفعيل لساعة برمجة ماين كرافت، لا تقلق؛ وضعت منصة مدرستي الرحلة كالتالي:

بعد مشاهدة المراحل السابقة للمسابقة، نعرض عليكم الآن ماذا يفعل الطالب بعد تسجيل الدخول إلى ماين كرافت من خلال حسابة في منصة مدرستي، الآن يجب تفعيل ساعة برمجة للحصول على شهادة تفعيل ساعة برمجة، ويتم التفعيل من خلال المعلم أو المعلمة أو بشكل فردي.

خطوات تفعيل ساعة برمجة بشكل فردي

وضع الدليل الإرشادي لمنصة مدرستي خطوات التفعيل بشكل فردي من خلال تطبيق الخطوات التالية:

وبعد القيام بالخطوات السابقة مع الجمع بين الفيديوهات التعليمية لطريقة إنهاء الدرس وإنهاء ساعة برمجة يتمكن الطالب من الحصول على شهادة برمجة ماينكرافت ليقوم بإرسالها إلى معلم أو معلمة المدرسة.

خطوات الحصول على شهادة ساعة برمجة ماين كرافت

يتم إنهاء ساعة برمجة من خلال إتباع جميع الخطوات السابقة ثم القيام بالخطوات التالية:

الضغط على زر Esc أعلى يسار لوحة المفاتيح. النقر على I’m finish. اختيار الحصول على الشهادة Get certificate. اكتب اسمك ثلاثي في خانة الاسم، ثم اضغط على تسجيل. قم بطباعة الشهادة، ومشاركة انجازاتك مع المعلم أو المعلمة.

بذلك يكون تم الانتهاء من الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية من خلال منصة مدرستي تبرمج وإنهاء المرحلة الأولى من المسابقة، المرحلة الثانية الفصل الدراسي القادم.