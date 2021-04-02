سهيل الصغير.. ماذا جرى للمغني الجزائري بعد ركوب قارب الموت؟

تضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير مغني الراي الجزائري الشاب، سهيل لبيض بن عدة، المعروف بسهيل الصغير.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد تمكنت السلطات الإسبانية، الخميس، من العثور على جثة الشاب سهيل لبيض بن عدة، والذي راجت تقارير عن غرقه أثناء محاولته الهجرة، وبعد ركوبه "قوارب الموت" إلى إسبانيا.
وبحسب تلك الوسائل، فقد عثر إلى جانب المغني الشاب على 9 جثث أخرى، تعود لمواطنين جزائريين، على أحد شواطئ ألميريا الإسبانية.
ومن جانبها، نشرت عائلة المغني فيديو نفت فيه خبر العثور على ابنهم ميتا في إسبانيا.
وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والد المغني، وهي يكذّب خبر وفاة ابنه.
وأشار الأب إلى أن "سهيل الصغير"، ركب "قوارب الموت" من عيون الترك، وهي إحدى بلديات ولاية وهران الساحلية، ولم يعثر عليه لحد الآن منذ الأربعاء الماضي.
ووجه والد المغني نداء للسلطات بالتدخل، ووضع حد لعصابة مختصة في الإتجار بالبشر بعيون الترك.
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