الإمارات تدين استهداف الحوثى للسعودية: تحد سافر يقوض استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - نددت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، بمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى جنوب السعودية بطريقة منهجية، من خلال طائرتين مفخختين اعترضتهما قوات التحالف.





واستنكر بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى، المدعومة من إيران، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحدى ميليشيا الحوثى السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت خارجية الإمارات، المجتمع الدولى على ضرورة اتخاذ موقفا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما جددت دولة الإمارات تصامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مضيفًا أن هجمات الحوثى الإرهابية خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.